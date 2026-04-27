Durante la noche del domingo, aproximadamente a las 23:55 horas, personal policial recibió una denuncia por un robo ocurrido en un kiosco ubicado entre las calles Lardizábal y Santiago del Estero.

Allí, según lo testificado por el propietario, ingresó un hombre y les robó una silla del local, luego huyó.

Rápidamente, por las características aportadas, la policía realizó un operativo en la zona del comercio, por lo que lograron identificar a un sujeto de 43 años con el objeto robado.

El sospechoso fue aprehendido y trasladado a la comisaría local.