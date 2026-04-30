La llegada de la maquinaria de la empresa BOR COM marcó este miércoles un momento esperado por toda la comunidad fierrera de Marcos Juárez: comenzaron los trabajos de reasfaltado en el Autódromo Juan Oria.

Por esta razón, en diálogo con el equipo de Red Panorama, el Dr. Néstor Barovero confirmó la noticia y expresó la satisfacción del grupo de trabajo por el inicio de una obra clave para recuperar la pista, lo cual etiquetó como un resultado «óptimo».

“Uno de los problemas más importantes que tenemos en el autódromo lo vamos a solucionar”, afirmó Barovero al referirse a las tareas que se están realizando en sectores críticos del trazado, especialmente en la zona conocida como “la gota” y en parte de la recta principal. Según explicó, la intervención permitirá dejar el circuito en condiciones óptimas para recibir competencias zonales.

La obra contempla la utilización de 17 metros cúbicos de asfalto caliente, destinados a reparar los sectores más deteriorados del trazado. Además de mejorar la pista principal, estos trabajos permitirán potenciar el uso de “la gota” como circuito de karting, un espacio que ya despertó interés en categorías de otras regiones.

Desde la comisión consideran que estas mejoras permitirán ampliar las posibilidades deportivas del predio. Barovero indicó que el autódromo podrá albergar tanto competencias zonales como eventos de karting, aprovechando la infraestructura existente y fortaleciendo la posición del circuito dentro del calendario regional.

Además llevaron tranquilidad a los pilotos y equipos al confirmar que las obras no afectarán la actividad prevista para este fin de semana. Incluso, Barovero señaló que los trabajos continuarán, de ser necesario, durante el feriado del 1° de mayo para cumplir con los plazos previstos y garantizar que el circuito esté listo para recibir la competencia sin inconvenientes.

Visiblemente emocionado, Barovero destacó el esfuerzo colectivo detrás de este avance y valoró el compromiso de jóvenes colaboradores que trabajan para sostener el proyecto. “Hay un montón de chicos jóvenes trabajando para que no se caiga esto”, expresó, remarcando la importancia anímica que representa ver finalmente las máquinas trabajando en el lugar.

Con las obras ya en marcha y sin afectar la actividad prevista para el fin de semana, el Autódromo Juan Oria da un paso importante hacia su recuperación y vuelve a entusiasmar al automovilismo local.