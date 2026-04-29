Durante los últimos días, la Municipalidad de Marcos Juárez, a través de un comunicado, dio a conocer la información sobre la jornada especial que se realizará, en conjunto con el área de Zoonosis, por el Día del Animal.

La actividad será hoy miércoles, justamente para conmemorar la fecha, de 14:30 a 17 horas en el Predio del Ferrocarril.

Como parte del evento, habrá vacunación antirrábica para las mascotas, y también adopción responsable de perros y gatos para aquellos que quieran tener un nuevo compañero en su hogar.

Para aquellos que quieran asistir será de manera gratuita.