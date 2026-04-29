En diálogo con el equipo de Red Panorama, Iván, uno de los vecinos damnificados, nos brindó mayores detalles sobre lo que ocurre.

Desde hace ya tiempo, los frentistas del Barrio San José vienen acumulando reclamos y quejas sobre la falta de pavimento en las calles de su sector, pero más específicamente en el acceso, que se da por Fuerza Aérea.

Según lo comentado por Iván, tanto él como otros marcosjuarenses viven en esas cuadras desde ya hace varios años, como por ejemplo de 2019, y en el último tiempo han notado que se ha desmejorado la calidad del suelo.

Sumado al hecho de que no cuentan con cemento, aunque el sector del canal si, expresó que se volvió una superficie “muy lisa”, y que con una simple llovizna ya se hace barro, por lo que se convierte en una calle difícil de transitar para los rodados menores.

Otro de los reclamos se da por el pavimento en el área del canal, donde los automóviles ocupan gran parte del sector, haciendo imposible a las motos y bicis su paso.

Por lo que pudo explicar el damnificado, la semana pasada los habitantes del Barrio San José se autoconvocaron “sin bandera política” y presentaron una nota demandando la respuesta de las autoridades municipales. Esto lo hicieron en la puerta del Concejo Deliberante.

Aún no obtuvieron respuesta alguna, por lo que empezaron a acudir a los medios locales para poder llegar a un acuerdo.