En diálogo con el equipo de Red Panorama, Julia Oliva Cúneo, rectora de la Universidad Provincial de Córdoba, destacó que este avance “permitirá que más jóvenes puedan estudiar cerca de sus hogares”, fortaleciendo el acceso a la educación superior en la región.

La funcionaria remarcó además que la obra busca acompañar “el desarrollo educativo y productivo local”, consolidando nuevas oportunidades para la comunidad.

Durante la nota, Oliva Cúneo explicó que la nueva infraestructura será compartida entre la sede regional de la Universidad Provincial y el Centro Universitario local. “Tiene tres áreas principales: una de uso común compartido, otra de uso exclusivo para la sede de la Universidad Provincial y otra para el Centro Universitario Marcos Juárez”, detalló, subrayando que este esquema permitirá “optimizar recursos y ampliar la capacidad académica”.

La rectora recordó además que la concreción de esta primera etapa fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Provincia y el municipio. Según indicó, se decidió destinar fondos provinciales para terminar un edificio que había quedado inconcluso durante años, recuperando así un espacio estratégico para la ciudad. “La idea es trabajar mancomunadamente entre las distintas instituciones”, afirmó.

En otro tramo de la entrevista, Oliva Cúneo destacó que esta inauguración forma parte de una política más amplia de expansión educativa en toda la provincia. “El gobernador tomó la decisión política de expandir la Universidad Provincial”, expresó, y agregó que el objetivo es “ampliar las posibilidades de los jóvenes de acceder a estudios universitarios cerca de su casa sin tener que emigrar”.

Entre las características del nuevo edificio, la rectora resaltó la incorporación de espacios inclusivos para acompañar las distintas realidades de los estudiantes. “Todos nuestros edificios tienen previsto un sector de lactario”, explicó, y señaló que la intención es que “maternar no sea un impedimento para estudiar”. En ese sentido, remarcó que se trabaja para garantizar condiciones que permitan sostener la trayectoria académica de madres y padres.

Asimismo, sostuvo que la propuesta educativa apunta a “una educación para toda la vida”, abriendo oportunidades tanto para jóvenes como para adultos que quieran iniciar o retomar una carrera. “La posibilidad de llevar estudios universitarios a distintos puntos de la provincia genera una enorme respuesta en las comunidades”, aseguró, valorando además la gratuidad del sistema universitario como una herramienta de inclusión y desarrollo.

Con esta inauguración, Marcos Juárez da hoy un paso decisivo hacia un futuro con más oportunidades educativas, arraigo juvenil y crecimiento regional sostenido.