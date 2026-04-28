En diálogo con el equipo de Red Panorama, el superior de turno de los Bomberos de Leones, Ángel Penna, nos brindó mayores detalles sobre lo ocurrido durante la mañana de hoy.

Durante las primeras horas de hoy lunes, pasadas las 4:30 de la madrugada, el cuerpo bomberil de la ciudad vecina recibió un llamado de emergencias por un accidente ocurrido en la Autopista, a la altura del kilómetro 462, mano hacia Córdoba. Por lo que pudo comentar Penna, sería entre la estación de servicios y el puente de acceso a la localidad.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un vehículo embistió a una bicicleta que circulaba por el lugar, en el mismo sentido. Como resultado, el ciclista quedó tendido sobre el centro de la carpeta asfáltica.

Al llegar los bomberos, dadas las lesiones que presentaba el damnificado, perdió la vida en el lugar, por lo que inmediatamente se comunicaron con la policía para que continúe con la investigación.

Extraoficialmente, según lo que pudo conocer Red Panorama por medio de sus oyentes, el hombre era oriundo de Marcos Juárez y tendría, aproximadamente, 70 años. Además, su nombre era Mario Taborda y vivía en barrio Villa El Panal.