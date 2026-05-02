Bell Ville: Falleció una niña de 13 años.

En la mañana del jueves sobre Bulevar Figueroa Alcorta a metros de Vélez Sarsfield, sentido Sur-Norte el conductor de un camión impactó contra la bicicleta que guiaba una niña de 13 años, lo que motivó su urgente traslado al Hospital Ceballos donde se comprobó que sufrió múltiples lesiones que determinaron su fallecimiento poco tiempo después.

Una Mujer fue hallada muerta en un camino periurbano de San Antonio de Litín.

A todo esto, una mujer de 30 años fue hallada muerta en un camino periurbano de la localidad de San Antonio de Litín. La víctima no presenta signos de haber sido atacada con armas por lo que no se descarta un accidente debido a la intensa niebla reinante.

La mujer en cuestión es Estefanía Isabel Villamea.

Fuente: PANORAMA UNIDOS TV.