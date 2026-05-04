Durante la noche del sábado, los vecinos de Cavanagh quedaron conmocionados por un accidente fatal ocurrido en cercanías de la localidad, sobre Ruta Provincial 12, a escasos kilómetros del área urbana.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un automóvil Ford Ka, conducido por un hombre de 89 años, colisionó con un camión Scania 111, el cual era manejado por otro masculino, de 34.

Rápidamente el cuerpo bomberil trasladó al conductor del rodado menor al Hospital local pero, debido a la gravedad de sus heridas, falleció minutos más tarde en el nosocomio.

Por otro lado, el camionero no sufrió lesiones.

Aún se intentan esclarecer los hechos.