Durante el fin de semana, y luego de varias investigaciones realizadas, la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó varios operativos en la ciudad, donde detuvo a 3 personas.

Los allanamientos se llevaron a cabo en diversas direcciones, dos ocurrieron entre las calles Florentina Rosa y Antártida Argentina. Los otros procedimientos están vinculados a una causa que se inició a principios de mayo en Marcos Juárez.

Como resultado, la FPA detuvo a dos hombres y una mujer, todos mayores de edad. Además secuestraron 121 dosis de cocaína, más de 250 mil pesos, entre otros elementos vinculados a la causa.

Los sospechosos fueron trasladados a la comisaría local.