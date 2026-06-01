A finales de la semana pasada, un hecho delictivo sorprendió a los vecinos de la localidad de Leones, con un robo ocurrido en un kiosco ubicado entre las calles Rivadavia y Amadeo Bertini, en zona céntrica de la ciudad.

Allí, según lo comunicado en diversos medios por los damnificados, un malhechor ingresó alrededor de las 23:45 horas del jueves, cuando se encontraba una empleada en el lugar. Rápidamente el sujeto se metió a la zona de la caja de cobro y le robó todo el dinero recaudado, un teléfono celular y la motocicleta de la trabajadora que estaba sobre la vereda.

Aún no hay detenidos por el hecho. El dueño del local, Kiosco Candy, difundió las imágenes del delito a través de las redes sociales para alertar a los leonenses sobre la falta de seguridad en las calles.