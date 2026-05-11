Se corrió en Río Cuarto la Fórmula Renault Plus.
En la primera carrera el sábado:
1 NICOLÁS LOMBARDI VILLA CARLOS PAZ
2 BAUTISTA MARINO LOS SURGENTES
3 JOAQUÍN ALZAMENDI MONTE MAÍZ
4 MARIANO SQUAGLIA CÓRDOBA
5 BAUTISTA DELLA SANTINA MARCOS JUÁREZ DELLA SANTINA COMPETICIÓN
6 IGNACIO HERLEIN VILLA ALLENDE
7 LUCAS FORNERO LAS VARILLAS
En la segunda carrera:
1 NICOLÁS LOMBARDI
2 BENJAMÍN SQUAGLIA
3 JOAQUÍN ALZAMENDI
4 BAUTISTA DELLA SANTINA MARCOS JUÁREZ DELLA SANTINA COMPETICIÓN
5 IGNACIO HERLEIN
6 LUCAS FORNERO