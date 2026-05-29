Se jugò la 9 Fecha de la Liga Bellvillense de Fùtbol Senior de la Zona Tres en la cancha auxiliar del Club Argentino Torneo Ricardo Chueca Aragòn.

LEONES 4 VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÀREZ 0

Goles de Gastòn Torregiani y Alexis Pellegrino(3) para Leones.

Expulsados: Lucas Gonzàlez y Damiàn Magnin de Leones-Lucas Tulian, Sergio Cabral y Cristiàn Robles de la Villa Argentina.

ARGENTINO DE MARCOS JUÀREZ 0 PROGRESO DE NOETINGER 0

Partido Suspendido.

Expulsados: Arnaldo Becerra, Wàlter Becerra, Rodrigo Liboa, Maximiliano Quintero, Ruben Rovira y Gonzalo Vigil de Progreso.

Arbitro: Nolberto Peralta.

CENTRO DEPORTIVO ROCA 2 SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 1

Arbitro: Ricardo Arias.

Goles de Gustavo Ayala y Renzo De Arma para Roca-David Finelli para San Martìn de Marcos Juàrez.

En la Zona Dos 9 Fecha en la cancha de Huracàn de Morrison.

ARGENTINO DE BELL VILLE 2 HURACÀN DE MORRISON 0

Goles de Gabriel Griffone y Bruno Pranzoni para Argentino de Bell Ville.

Expulsado: Felice J. Manuel(Huracàn de Morrison).

Arbitro: Marcelo Araya.

TALLERES DE BELL VILLE 1 DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÌN 0

Gol de Carlos Laffatigue para Talleres de Bell Ville.

Expulsado: Fabiàn Orodà de Talleres de Bell Ville.

Arbitro: Elias Fornero.

TALLERES DE BALLESTEROS 3 RIVER PLATE DE BELL VILLE 3

Goles de Jonathan Rodrìguez y Daniel Saavedra(2) para Talleres de Ballesteros-Franco Mariani, Anìbal Castro y Alexis Bottasso para Rìver Plate de Bell Ville.

Expulsados: Lucas Garcia, Hèctor Tavella y Milton Albiero de Talleres de Ballesteros-Ezequiel Oviedo de River Plate de Bell Ville.

En la Zona Uno por la 10 Fecha en la Cancha de Defensores de Juventud de Justiniano Posse.

DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 0 COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 1

Gol de Juan Cruz Aguilar para Complejo Deportivo de Justiniano Posse.

Arbitro: Nicolàs Quevedo.

SAN MARTÌN DE MONTE BUEY 6 FIRPO DE SAN MARCOS SUD 0

Goles de Víctor Hugo Valdez(3), Mariano Pugliese(2) y Luis Emiliano Domìnguez para San Martìn de Monte Buey.

Arbitro: Omar Arrieta.

SPORTIVO UNIÒN DE ORDOÑEZ 0 MATIENZO DE MONTE BUEY 2

Goles de Mariano Giordano y Maximiliano Alvarez para Matienzo de Monte Buey.

Arbitro: Mauro Mansilla.

La tabla de posiciones es la siguiente:

Zona Uno: SPORTIVO UNIÒN DE ORDOÑEZ 18 Puntos, SAN MARTÌN DE MONTE BUEY 17, COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 11, MATIENZO DE MONTE BUEY 11, DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 10, FIRPO DE SAN MARCOS SUD 6.

Zona Dos: RIVER PLATE DE BELL VILLE 20 Puntos, TALLERES DE BELL VILLE 19, ARGENTINO DE BELL VILLE 18, DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÌN 9, TALLERES DE BALLESTEROS 7, HURACÀN DE MORRISON 2.

Zona Tres: LEONES 18 Puntos, VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÀREZ 12, PROGRESO DE NOETINGER 11(Un Partido Pendiente), SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 11, CENTRO DEPORTIVO ROCA 9, ARGENTINO DE MARCOS JUÀREZ 6(Un Partido Pendiente).