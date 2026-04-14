Las lluvias registradas en la jornada del martes 14 de Abril fueron las siguientes de la Cooperativa General Paz:
Hasta las 18:00 horas en las distintas Plantas de la Cooperativa General Paz:
MARCOS JUÀREZ: 17 milímetros.
GENERAL ROCA: 45 milímetros.
NOETINGER: 50 milímetros.
INRIVILLE: 28 milímetros.
LOS SURGENTES: 22 milímetros.
Registros de AFA: Datos hasta las 16:00 horas de la tarde.
VILLA ELISA: 70 milímetros.
SAIRA: 7 milímetros.
MONTE BUEY: 35 milímetros.
LEONES: 8 milímetros.
MARCOS JUÁREZ: 16 milímetros.
INRIVILLE: 70 milímetros.
LOS SURGENTES: 16 milímetros.
NOETINGER: 40 milímetros.
Otros registros:
Aguatometros de Barrio Tribunales: 15 milímetros.
Pasaje Parque al 1300: 13,5 milímetros.(Hasta las 16:20 horas).