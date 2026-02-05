Mercado de Cereales de Rosario:

Precios en el Disponible 05 02 2026

Trigo: La descarga disponible y contractual U$s 180. U$s 200 volvió a ser la propuesta por el cereal con descarga, aunque con un mínimo de proteína de 10,5 %.

Se ofrecieron U$s 187 para Marzo. Valor que también se propuso para Abril y Mayo.

Maíz: La oferta abierta por el tramo disponible U$s 180. La posición Full Febrero U$s 180, mismo valor ofrecido para Marzo. El mejor valor para la entrega entre Abril y Mayo U$s 183. Junio U$s 181 y Julio U$s 180.

Sorgo: El sorgo cerró una nueva jornada sin registrar referencias abiertas de compra por parte de la demanda.

Girasol: La entrega disponible volvió a encontrarse en U$s 370, mismo valor ofrecido para Febrero y Marzo. Los tramos Abril-Mayo U$s 380. Las entregas entre Junio y Agosto en U$s 400.

Soja: $ 470000 pesos por tonelada tanto por la oleaginosa con entrega contractual como para las fijaciones. Se relevaron negocios en torno a $ 480000 pesos por tonelada para la entrega disponible.