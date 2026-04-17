Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 17 04 2026

Trigo: 263100 Pesos por tonelada

Maìz: 252500

Sorgo: 256310

Girasol: 532855

Soja: 430000

Precios en el Disponible 17 04 2026

Trigo: La oferta abierta por el disponible U$s 195. Este mismo valor se ofertò para la entrega contractual.

Mayo U$s 200, Junio U$s 205 y Julio U$s 210. U$s 215 para las entregas entre Diciembre y Enero.

Maíz: U$s 185 para la entrega inmediata y contractual. Mayo y Junio U$s 185, Julio y Agosto U$s 181. Para Diciembre y Enero U$s 189 y Marzo y Abril U$s 188.

Sorgo: El tramo disponible U$s 190, Mayo y Junio U$s 195, Julio y Agosto U$s 190.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisiciòn de cebada.

Girasol: U$s 390 para la entrega disponible y contractual. Se sostuvo la oferta de U$s 400 solo para calidad alto oleico. Mayo y Junio U$s 400. Para la oferta para la descarga entre Julio y Agosto U$s 405.

Soja: $ 420000 pesos por tonelada con entrega disponible y para las fijaciones.