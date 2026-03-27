Mercado de Cereales de Rosario:

Precios en el Disponible 26 03 2026

Trigo: U$s 185 para la descarga inmediata, en el tramo contractual U$s 195 con condición cámara. Abril U$s 195, Mayo U$s 200.

Se ofertaron U$s 205 para la entrega entre Junio y Julio. La oferta para la entrega entre Diciembre y Enero U$s 215.

Maíz: La entrega inmediata U$s 170, con el tramo contractual o full Abril U$s 182. Mayo U$s 185. Junio U$s 184 y para la entrega entre Julio y Agosto U$s 180.

Sorgo: Se ofrecieron U$s 190 para la entrega contractual. La posición Full Abril U$s 195, Mayo y Junio U$s 200, Julio U$s 197 y Agosto U$s 195.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Girasol: Para la entrega disponible se ofertaron U$s 390, valor que también se estableciò para la posiciòn contractual o Full Abril. Mayo U$s 400 y Junio U$s 390. Para la descarga entre Julio y Agosto U$s 400.

Soja: $ 480000 pesos por tonelada con entrega hasta el 3 de Abril y para las fijaciones. Sin embargo, se registraron negocios temprano en la jornada en torno a valores de $ 485000 pesos por tonelada con entrega hasta el 3 de Abril, según refleja la Pàgina oficial SIO-Granos.