Necrológicas:

En Leones:

Falleció: ELSA ARINI VDA. DE LOS SANTOS.

Deceso: 08-02-2026.

Edad: 91 Años.

Sus restos serán sepultados el día domingo 08 del corriente. Previo responso a las 17:00 horas en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario.

Se ruega no enviar Flores, enviar donaciones a Madre Teresa de Calcuta. Cementerio de Leones.

Servicio: EMPRESA RESCALDANI LEONES.

En Saira:

Falleció: MARTA ESTELA BOSIO VDA. DE RIVERO.

Deceso: 08-02-2026.

Edad: 78 Años.

Sus restos serán cremados.

Servicio: EMPRESA RESCALDANI SAIRA.