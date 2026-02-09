Necrológicas:
En Leones:
Falleció: ELSA ARINI VDA. DE LOS SANTOS.
Deceso: 08-02-2026.
Edad: 91 Años.
Sus restos serán sepultados el día domingo 08 del corriente. Previo responso a las 17:00 horas en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario.
Se ruega no enviar Flores, enviar donaciones a Madre Teresa de Calcuta. Cementerio de Leones.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI LEONES.
En Saira:
Falleció: MARTA ESTELA BOSIO VDA. DE RIVERO.
Deceso: 08-02-2026.
Edad: 78 Años.
Sus restos serán cremados.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI SAIRA.