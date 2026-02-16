Necrológicas:

En Leones:

Falleció: STELLA MARIS GIORGIS.

Deceso: 14/02/2026.

Edad: 57 Años.

Sus restos serán sepultados el día domingo 15 del corriente. Previo responso a las 10:00 horas en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario.

Cementerio Leones.

Servicio: EMPRESA RESCALDANI LEONES.

En Noetinger:

Falleció: RUBÉN VICENTE BRAHIN(TURCO).

Deceso: 15-02-2026.

Edad: 83 Años.

Sus restos serán sepultados el día Lunes 16 a las 09:00 horas.

En el Cementerio de Noetinger.

Servicio: EMPRESA RESCALDANI NOETINGER.