Necrológicas:
En Leones:
Falleció: STELLA MARIS GIORGIS.
Deceso: 14/02/2026.
Edad: 57 Años.
Sus restos serán sepultados el día domingo 15 del corriente. Previo responso a las 10:00 horas en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario.
Cementerio Leones.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI LEONES.
En Noetinger:
Falleció: RUBÉN VICENTE BRAHIN(TURCO).
Deceso: 15-02-2026.
Edad: 83 Años.
Sus restos serán sepultados el día Lunes 16 a las 09:00 horas.
En el Cementerio de Noetinger.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI NOETINGER.