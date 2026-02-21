Necrológicas:
En Marcos Juárez:
Falleció: MICAELA SOLEDAD AHUMADA.
Deceso: 20-02-2026.
Edad: 31 Años.
Sus restos serán sepultados el día sábado 21 a las 11:00 horas. En el Cementerio San Roque.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI MARCOS JUÁREZ.
