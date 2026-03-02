Necrológicas:
En Marcos Juárez:
Falleció: CLAUDIO DANIEL GÓMEZ.
Edad: 62 Años.
Sus restos serán sepultados en el Cementerio Municipal San Roque el día Lunes 02 de Marzo a las 17:00 horas.
Servicio: COYSPU.
