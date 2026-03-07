Necrológicas:
En Noetinger:
Falleció: HUGO ALBERTO PIZZI(CALALA).
Deceso: 06-03-2026,
Edad: 71 Años.
Sus restos serán sepultados el día sábado 7 a las 17:00 horas en el Cementerio de Noetinger.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI NOETINGER.
