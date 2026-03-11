Necrológicas:
En Marcos Juárez:
Falleció: NORMA MANUELA CASAS.
Deceso: 10-03-2026,
Edad: 90 Años.
Sus restos serán sepultados el día miércoles 11 a las 11:30 horas en el Cementerio San Roque.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI MARCOS JUÁREZ.
