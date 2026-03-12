Necrológicas:
En Marcos Juárez:
Falleció: AGUSTÍN BARETTA.
Edad: 16 Años.
Sus restos serán sepultados en el Cementerio Parque Solar del Recuerdo el día Jueves 12 de Marzo a las 16:00 horas,
Servicio: COYSPU.
