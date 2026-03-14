Necrológicas:

En Marcos Juárez:

Falleció: ANGELA PARISOTTO.

Deceso: 14-03-2026.

Edad: 93 Años.

Sus restos serán sepultados el día sábado 14 a las 16:00 horas en el Cementerio San Roque.

Servicio: EMPRESA RESCALDANI MARCOS JUÁREZ.