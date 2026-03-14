Necrológicas:
En Marcos Juárez:
Falleció: ANGELA PARISOTTO.
Deceso: 14-03-2026.
Edad: 93 Años.
Sus restos serán sepultados el día sábado 14 a las 16:00 horas en el Cementerio San Roque.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI MARCOS JUÁREZ.
Necrológicas:
En Marcos Juárez:
Falleció: ANGELA PARISOTTO.
Deceso: 14-03-2026.
Edad: 93 Años.
Sus restos serán sepultados el día sábado 14 a las 16:00 horas en el Cementerio San Roque.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI MARCOS JUÁREZ.
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