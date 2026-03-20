Necrològicas:
En Marcos Juárez:
Falleciò: MARGARITA BALONCHARD.
Edad: 79 Años.
Sus restos seràn trasladados a Crematorio Marcos Juàrez el dìa viernes 20 de Marzo a las 10:00 horas.
Servicio: COYSPU.
Necrològicas:
En Marcos Juárez:
Falleciò: MARGARITA BALONCHARD.
Edad: 79 Años.
Sus restos seràn trasladados a Crematorio Marcos Juàrez el dìa viernes 20 de Marzo a las 10:00 horas.
Servicio: COYSPU.
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