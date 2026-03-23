Necrológicas:
En Marcos Juárez:
Falleció: RAMÓN JESÚS ASTRADA.
Edad: 91 Años.
Sus restos serán sepultados en Cementerio Municipal San Roque el dìa Lunes 23 de Marzo a las 11:00 horas.
Servicio: COYSPU.
En Las Parejas:
Falleció: MANUEL ANTONIO CERDA.
Deceso: 22-03-2026.
Edad: 70 Años.
Sepelio: 23 de Marzo del 2026 a las 09:00 horas en Cementerio Local.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI LAS PAREJAS.
En Marcos Juárez:
Falleció: ANA ESTHER PANICHELLI.
Edad: 97 Años.
Sus restos serán sepultados en Cementerio Municipal San Roque el día Lunes 23 de Marzo a las 17:00 horas.
Servicio: COYSPU.