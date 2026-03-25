Necrológicas:

En Marcos Juárez:

Falleció: IRIS MARÍA PEREZ.

Edad: 84 Años.

Sus restos serán sepultados en Cementerio Municipal San Roque el día martes 24 de Marzo a las 10:00 horas.

Servicio: COYSPU.

En Saira:

Falleció: MAURO SEBASTIÁN ROSATTI.

Edad: 47 Años.

Acompañamos a familiares y amigos desde las 10:00 horas en sala velatoria de Saira.

Recibirá sepultura el día 24 de Marzo a las 19:00 horas.

Servicio: CEGRO GENERAL ROCA.

En Marcos Juárez:

Falleció: IRMA MIYNO.

Edad: 91 Años.

Sus restos serán sepultados en Cementerio Municipal San Roque el día miércoles 25 de Marzo a las 11:00 horas.

Servicio: COYSPU.

En Leones:

Falleció: STELLA MARIS PIGNERE DE FRANCIONI.

Edad: 80 Años.

Sus restos serán sepultados hoy miércoles 25 a las 17 horas en el Cementerio Local. Previo responso en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario.

Velatorio Sala N° 1.

Se ruega no enviar flores, realizar donaciones a entidades benéficas.

Servicio: COSPUL LEONES.

En General Roca:

Falleció: LEONARDO ANSELMO ARROYO.

Edad: 91 Años.

Acompañamos a familiares y amigos desde las 09:00 horas en sala velatoria de General Roca.

El servicio se realizará hasta las 18:00 horas. Previo responso en sala velatoria, luego sus restos serán cremados.

Servicio: CEGRO GENERAL ROCA.

En General Roca:

Falleció: CARLOS ALBERTO CARRERAS(GINA).

Acompañamos a familiares y amigos desde las 14:30 horas en sala velatoria de Cegro.

Recibirá sepultura el día 26 de Marzo a las 10:00 horas. Previo responso en sala velatoria.

Servicio: CEGRO GENERAL ROCA.