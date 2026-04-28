Necrològicas:
En Saira:
Falleciò: JOSÈ LUIS LINGUA(CHUECO).
Deceso: 28-04-2026.
Edad: 75 Años.
Sus restos seràn sepultados el dìa mièrcoles 29 a las 10:00 horas en el Cementerio de Saira.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI SAIRA.
Necrològicas:
En Saira:
Falleciò: JOSÈ LUIS LINGUA(CHUECO).
Deceso: 28-04-2026.
Edad: 75 Años.
Sus restos seràn sepultados el dìa mièrcoles 29 a las 10:00 horas en el Cementerio de Saira.
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