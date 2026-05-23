Necrológicas:
En Marcos Juárez:
Falleció: LUIS ENRIQUE CEJAS.
Deceso: 22/05/2026.
Edad: 80 Años.
Velatorio hasta las 11:30 horas del dìa 23 de Mayo del 2026.
Sus restos seràn cremados.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI MARCOS JUÀREZ.
En Leones:
Falleció: OLGA MONETTO VDA. DE FIORITO.
Edad: 95 Años.
Sus restos seràn sepultados el dìa sàbado 23 a las 10:00 horas en el Cementerio Local. Previo responso en la Sala velatorio sala Nº 1.
Se ruega no enviar flores, realizar donaciones a entidades de bien Público.
Servicio: COSPUL LEONES.