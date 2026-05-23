Necrológicas:

En Marcos Juárez:

Falleció: LUIS ENRIQUE CEJAS.

Deceso: 22/05/2026.

Edad: 80 Años.

Velatorio hasta las 11:30 horas del dìa 23 de Mayo del 2026.

Sus restos seràn cremados.

Servicio: EMPRESA RESCALDANI MARCOS JUÀREZ.

En Leones:

Falleció: OLGA MONETTO VDA. DE FIORITO.

Edad: 95 Años.

Sus restos seràn sepultados el dìa sàbado 23 a las 10:00 horas en el Cementerio Local. Previo responso en la Sala velatorio sala Nº 1.

Se ruega no enviar flores, realizar donaciones a entidades de bien Público.

Servicio: COSPUL LEONES.