Argentino de Marcos Juárez jugará el Torneo Regional Federal Amateur de Fútbol.

Argentino integra la zona 10 con Camioneros de Córdoba, Argentino Peñarol de Córdoba y Sportivo Suardi.

El 30 de Agosto debutará con Sportivo Suardi de visitante en la primera fecha, en la segunda fecha será local ante Camioneros de Córdoba fecha a confirmar por elecciones a intendente de Marcos Juárez el 06 de Septiembre, en la tercera fecha será local ante Argentino Peñarol de Córdoba el 13 de Septiembre, en la cuarta fecha será local ante Sportivo Suardi el 20 de Septiembre, en la quinta fecha será visitante de Camioneros de Córdoba el 27 de Septiembre y en la sexta fecha visitante de Argentino Peñarol de Córdoba el 04 de Octubre.