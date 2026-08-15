Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría A: 2 Fecha del Torneo Clausura.
Partidos Adelantados del Viernes.
SARMIENTO DE LEONES 1 LURO Y 30 DE CINTRA 0
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 1 DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD 1
SAN CARLOS DE NOETINGER 2 RIVER PLATE DE BELL VILLE 1
ARGENTINO DE BELL VILLE 0 ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 1
Gol de Ezequiel López para Argentino a los 33 minutos del Primer Tiempo.
Domingo 16 de Agosto:
17:30 Horas Cuarta División
19:30 Horas: Primera División
SAN MARTÍN DE MONTE BUEY vs. MATIENZO DE MONTE BUEY
Lunes 17 de Agosto:
14:00 horas: Cuarta División
16:00 horas: Primera División
BELL DE BELL VILLE vs. DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN
Categoría B: 1 Fecha del Torneo Clausura
Adelanto del Viernes:
TALLERES DE BELL VILLE 1 UNIÓN DE MORRISON 1
Domingo 16 de Agosto:
Horario:
14:00 Horas: Cuarta División.
16:00 Horas Primera División.
TALLERES DE BALLESTEROS vs. CENTRAL DE BELL VILLE
DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE vs. HURACÁN DE MORRISON
Zona Dos: 2 Fecha del Torneo Clausura.
FIRPO DE SAN MARCOS SUD vs. TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ
PROGRESO DE NOETINGER vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ vs. CENTRO DEPORTIVO ROCA
Trasmitimos por la Red Panorama 101,3 con los relatos de Guillermo Gilli, comentarios Víctor Alarcón, Móvil Facundo Blardone, Locución Comercial Víctor Hugo Ainardi Operador Bernardo Barovero Central Informativa Marcelo Macerata