Club Argentino:

Agenda Roja para el fin de semana.

Viernes 31 de Julio:

Bàsquet Mayor: Visitantes vs. Provincial(Salto Grande).

Fecha 2: Asociaciòn Cañadense.

Sàbado 01 de Agosto:

Tenis Adultos.

En nuestras instalaciones.

Liga del Sudeste Por Parejas.

Categorìas 2, 3, 4 y 5 Masculino, A, B, C y D Femenino.

Bàsquet Formativo:

Locales vs. Adeo

A. Cañadense.

Fùtbol Infantil: Visitantes vs. Bell(Bell Ville)

Fecha 1 Liga Bellvillense.

Casìn:

En nuestras instalaciones.

Provincial Promocional Casìn.

Judo:

Lugar: Corral de Bustos.

Encuentro Escuela Deportiva y Categorìa Shiai.

Pelota a Paleta:

En nuestras instalaciones.

Torneo 4 Categorìa y Suma 5.

Domingo 2 de Agosto:

Tenis Adultos.

En nuestras instalaciones.

Liga del Sudeste Por Parejas Categorìas 2, 3, 4 y 5 Masculino, A, B, C y D Femenino.

Tenis Competencia:

Lugar: Complejo Deportivo de Justiniano Posse.

Liga del Tenis del Sudeste Todas las categorìas.

Gimnasia Artìstica: Club Central Argentino 2 Torneo Promocional Federaciòn Cordobesa de Gimnasia.

Pelota a Paleta:

En nuestras instalaciones.

Torneo 4 Categorìa y Suma 5.

Mini Vòley:

Lugar: Corral de Bustos.

Encuentro Liga AVSEC.