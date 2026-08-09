FPA realizó cuatro allanamientos en Corral de Bustos-Ifflinger.

En una investigación dirigida por el Ministerio Público Fiscal, investigadores y grupos operativos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron cuatro allanamientos en la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger.

El operativo fue desarrollado sobre las calles Entre Ríos s/n y Piedras al 1300 de la ciudad antes mencionada. Durante los registros, se logró el secuestro de dinero y elementos relacionados al fraccionamiento de sustancias ilícitas.

Autoridades de la Fiscalía del Fuero contra el Narcotráfico de la ciudad de Marcos Juárez ordenaron la remisión de todos los elementos secuestrados a Sede Judicial.

Fuente: FPA.