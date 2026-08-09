UNO: Una Nueva Oportunidad.
ANA CLAUDIA ELZAURDIA INTENDENTE.
Concejales Titulares:
1 HUGO ALZUAGA
2 MARÍA JOSÉ CISNEROS.
3 LEANDRO BONETTO..
4 SILVANA BARÓN.
5 FIORELA REGINA.
6 ARIEL CHIACHARA.
7 NELLY VIGNOLO.
8 MARCOS PEROTTI.
9 JOAQUÍN CABRERA.
Concejales Suplentes:
1 MELINA TORRES.
2 DIEGO IÑEGUEZ.
3 CAROLINA BARCHETTA.
4 NICOLÁS QUINTEROS.
5 GRACIELA CASALE.
6 DANIEL CISNEROS.
7 SANDRA PAGANONI.
8 FRANCO TARTUSI.
9 PILAR ALZUAGA DESTEFANIS.
Tribunal de Cuentas:
1 RUBÉN VOTTERO.
2 NANCY DESTEFANIS.
3 HUGO CASTELLI.
Suplentes:
1 CLAUDIA TORRES.
2 JONATAN CASTELLI.
3 MÓNICA GUTIÉRREZ.