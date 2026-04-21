Golf del Club San Martín:
Gran Apertura de Temporada en Golf Club San Martín.
El día sábado vivimos una jornada espectacular, acompañados por un clima ideal y una cancha que se presentó en excelentes condiciones, a la altura de este gran comienzo de temporada.
La actividad se desarrolló en el marco de la Primera Fecha del circuito Internacional Golf por los caminos del Vino, compartiendo deporte y camaradería en nuestro club.
Agradecemos a todos los jugadores que fueron parte de esta gran jornada.
Resultados del día:
Especiales Approach
Hoyo 4: Federico Dondo
Hoyo 17: Alberto Lingua
Categoría 0-9:
1 AGUSTÍN LÓPEZ 78 Golpes
Categoría 10-16:
1 DIEGO LEU 75 Golpes
2 CARLOS LINGUA 75 Golpes
3 JOSÉ VIJANDE 77 Golpes
Categoría 17-24:
1 EZEQUIEL RESCALDANI 68 Golpes
2 PABLO MARTÍNEZ 75 Golpes
3 FERNANDO QUIÑONES 75 Golpes
Categoría 25-Máximo:
1 EDUARDO PORTALUPPI 71 Golpes
2 J. IGNACIO GADEA 73 Golpes
3 SEBASTIÁN BAUDINO 73 Golpes
Felicitamos a todos los participantes y en especial a los ganadores.
Agradecemos a Fabián Lencina Wines por acompañarnos en esta jornada tan especial.