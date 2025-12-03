13 Triatlon de Verano 2025 del Club Argentino.
Fecha del Evento: 14 de Diciembre.
Hora: 08.00 horas.
Lugar: Club Argentino Ciudad de Marcos Juárez Córdoba.
Modalidad:
Triatlón Individual Costo $ 30000
Equipos Armados: Costo $ 75000
Equipos Familia Costo $ 75000
Lugar: Country de la institución, sito en calles Fuerza Aérea y Belgrano
Distancias:
Natación 800 metros, Ciclismo MTB 20 km, Pedestrismo 5 km.
Inscripción sitio web www.timecontrolonline. com.ar
Desde Lunes 17/11/2025 y hasta el martes 09 de Diciembre 2025 a las 23:59 horas.
Competidores individuales $ 30000.
Para los Equipos: $ 70000
Formas de Pago transferencias bancarias
Podes verificar tu estado de inscripción Mi Inscripción.
Para competir es obligatorio y previo a la competencia firmar deslinde de responsabilidad y presentar certificado médico.
Domingo 14 de Diciembre de 2025, a las 08:30 horas.
Para cualquier consulta Mario Aringoli 3472 629504 Profe Juan Cruz Teres 3472 628228.