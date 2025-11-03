Se corrió la 4 Fecha de Maratones del Sudeste en Los Surgentes.
En los 10 kilómetros: Caballeros.
1 MAXIMILIANO MERCADO DE MARCOS JUÁREZ
2 LUCAS GALLUCCI ARIAS
3 JUAN FRANCISCO MAGNANO MARCOS JUÁREZ
4 PABLO DIMARCO SAN JOSÉ DE LA ESQUINA
5 LUCIANO MARI INRIVILLE
6 FACUNDO JOFRE INRIVILLE
7 NAHUEL BARREALES VENADO TUERTO
8 LEONARDO GALLO MONTE MAÍZ
9 HERNÁN DI VELTZ VENADO TUERTO
10 FRANCO BRUGNONI LABORDE
10 kilómetros: Damas
1 MARÍA EUGENIA URTEAGA ARIAS
2 STEFANIE ANTONIETTA ARIAS
3 MATILDE SIHUAYRO MONTE BUEY
4 ANDREA AGONAL WENCESLAO ESCALANTE
5 MARÍA FLORENCIA ARROYO GENERAL ROCA
6 MÓNICA BOLATTI MONTE MAÍZ
7 LARA SOSA MONTE BUEY
8 ANAHí DÍAZ MARCOS JUÁREZ
9 BRISA TURELLI LOS SURGENTES
10 MELINA RODRÍGUEZ VENADO TUERTO
5 kilómetros: Caballeros.
1 LUCAS BATTISTON MONTE BUEY
2 LEONARDO FEDELLI ORDOÑEZ
3 DIEGO CISNEROS MARCOS JUÁREZ
4 JUAN CRUZ CARANTA JUSTINIANO POSSE
5 MARIANO MOTURA GUATIMOZÍN
6 DIEGO ARMANDO CHAÑAR LADEADO
7 JUAN P. IOSA SAN JOSÉ DE LA ESQUINA
8 OSCAR NIEVA MERLO
9 CRISTIÁN STOIZA MONTE BUEY
10 MAXIMILIANO RASSI RÍO TERCERO
5 kilómetros: Damas
1 SOFÍA PRIDA POZZI CANALS
2 VERÓNICA LENTINI MONTE BUEY
3 MARIBEL VISO MONTE BUEY
4 DÉBORA ROJAS LOS SURGENTES
5 SILVIA BERTOMEU VENADO TUERTO
6 LUCIANA CECILIA MARINO LOS SURGENTES
7 LARA ANZOATEGUI CRUZ ALTA
8 ARIANA ANDREUCCI LOS SURGENTES
9 MÓNICA OGAS MONTE BUEY
10 MARINA LETCHER MARCOS JUÁREZ