Durante la madrugada del miércoles, aproximadamente a las 2:30 horas, el cuerpo bomberil de Armstrong fue convocado por un accidente ocurrido en la Autopista, mano hacia Rosario, a la altura del kilómetro 379, en cercanías de la localidad.

Allí, momentos antes, dos camiones, uno que transportaba cereal, y el otro piedras, sufrieron un choque por alcance, generando que ambas cargas cayeran sobre la carpeta asfáltica.

Al llegar los bomberos trasladaron a uno de los conductores al centro de salud de la ciudad para realizar los chequeos correspondientes.

Por otro lado, se realizaron las tareas de limpieza en el lugar para reanudar el tránsito, lo que llevó más de dos horas.

El otro camionero no sufrió heridas.