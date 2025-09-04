En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el superior de turno de los Bomberos de Marcos Juárez, Martín Benedetti, nos brindó mayores detalles acerca de lo ocurrido.

Durante la noche del miércoles, aproximadamente a las 22:30 horas, el cuerpo bomberil de la ciudad fue convocado por un accidente de tránsito ocurrido en la Autopista, mano hacia Rosario, a la altura del kilómetro 433, entre los puentes de acceso que comprenden a la ciudad.



Allí, por razones que se intentan esclarecer, un camión con contenedor chocó por detrás a otro vehículo del mismo porte. Por tal motivo, el vehículo colisionado volcó su acoplado, en el cual trasladaba gaseosas, sobre toda la carpeta asfáltica.

El rodado que chocó por detrás terminó fuera de la ruta, casi adentrándose a un campo lindero.

Como resultado, ambos conductores fueron trasladados al Hospital Abel Ayerza, donde ingresaron con lesiones leves. Por otro lado los bomberos realizaron las tareas de remoción de los artefactos en el lugar para liberar el camino y reanudar el tránsito.

Aún se intentan esclarecer las causas del hecho.