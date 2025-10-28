En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el periodista Pablo Ferrari nos brindó mayores novedades al respecto.

Durante la mañana del viernes, mientras las intensas lluvias azotaban el interior del país, un siniestro vial dejó conmocionados a los habitantes de la región.

Todo ocurrió aproximadamente a las 8 horas en la Autopista, mano hacia Córdoba, en cercanías de Cañada de Gómez. Allí, por razones que se intentan esclarecer, un automóvil Volkswagen Fox, en el cual viajaban tres personas, chocó con la parte trasera de un camión.

Según lo detallado por Ferrari, aunque las causas del hecho todavía se intentan esclarecer, algunas autoridades estiman que el rodado mayor se encontraba estacionado en esa zona al momento del accidente.

Como resultado, el conductor, de 20 años, falleció antes de recibir la asistencia primaria, y los otros dos acompañantes tuvieron que ser rescatados del auto. Luego los trasladaron al Hospital de Cañada de Gómez, donde ingresaron con lesiones leves.

En horas del viernes se pudo conocer que el fallecido era Matías Pérez, de 20 años. Tanto él, como los dos damnificados, eran oriundos de Córdoba y volvían de ver el partido de Belgrano contra Argentino Juniors en Rosario.