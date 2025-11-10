En la tarde del viernes, aproximadamente a las 12:20 horas, el cuerpo bomberil de Cruz Alta fue convocado por un accidente en el cruce de la Ruta 6 y Avenida Juan Domingo Perón.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, una camioneta Volkswagen Amarok, conducida por un hombre de 70 años, sufrió un vuelco en solitario y chocó contra una alcantarilla que se encontraba a un lado del camino.

Al llegar los bomberos lo trasladaron al centro de salud local, y luego fue derivado, por la gravedad de sus heridas, al Hospital Abel Ayerza de Marcos Juárez.

Luego, al llegar la policía al lugar de los hechos, se pudo constatar que el conductor del vehículo perdió el control del automóvil, lo que generó el siniestro.

Debido a que fue derivado al nosocomio local, el equipo de la Red Panorama pudo dialogar con el director Agustín Sicardi, quien detalló que el sujeto ingresó con lesiones severas en el abdomen, por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

Actualmente se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva con asistencia respiratoria. Su pronóstico es reservado.

Aún se intentan esclarecer los hechos. Extraoficialmente el equipo de la Red Panorama pudo conocer que el damnificado sería Gerardo Germandario, oriundo de la provincia de Santa Fe.