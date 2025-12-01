Durante el fin de semana, un siniestro vial dejó conmovidos a los vecinos de Noetinger, tras la pérdida de un ciudadano de esa localidad.

Todo ocurrió en la Ruta Provincial 2, en cercanías de Chilibroste cuando, por razones que se intentan esclarecer, una camioneta Amarok, conducida por un hombre de 80 años, chocó con una motocicleta Keller, en la que se trasladaban 2 personas mayores de edad.

Al llegar los servicios de emergencias, trasladaron a uno de los motociclistas, de 24 años, al centro de salud de Noetinger para recibir la atención necesaria. Por otro lado, el conductor del rodado, un hombre de 41, falleció en el lugar, producto de las lesiones de gravedad que tenía.

El ocupante de la camioneta no sufrió heridas.

Extraoficialmente el equipo de la Red Panorama pudo conocer la información de que el fallecido es Guillermo Saggiorato, de 41 años y oriundo de Noetinger.