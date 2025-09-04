En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el colega de Corral de Bustos, Guillermo Nina, nos brindó mayores detalles acerca de lo ocurrido.

Durante las primeras horas de la mañana del viernes, aproximadamente a las 7, personal policial y el cuerpo bomberil de Baldissera recibió un llamado de emergencia por un siniestro ocurrido en la ruta E58, entre esta localidad e Inriville.

Alli, por razones que se intentan esclarecer, un camión que transportaba galletas y productos alimenticios, proveniente de Rosario, sufrió un despiste y terminó volcando sobre la carpeta asfáltica.

Al llgar los bomberos, uno de los conductores habia logrado salir por sus propios medios, pero el otro había quedado atrapado, por lo que tuvieron que realizar las tareas de rescate necesarias. Luego, ambos fueron trasladados al centro de salud más cercano, donde ingresaron con lesiones de carácter leve y sin riesgo de vida.

Además, según lo comentado por Nina, personal policial quedó bajo la custodia del vehículo para que este mismo no sufriera el robo de los productos, como ocurre comúnmente en este tipo de siniestros donde hay camiones que trasladan alimentos involucrados.

Aún se intentan esclarecer las causas del hecho.