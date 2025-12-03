Durante la mañana del miércoles, aproximadamente a las 5:30 horas, el cuerpo bomberil de Bell Ville recibió un llamado de emergencia por un accidente ocurrido en la Autopista, mano hacia Córdoba, a la altura del kilómetro 496, en cercanías de esa localidad.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un camión Iveco con semirremolque, el cual estaba cargado con paquetería, sufrió un vuelco en solitario y quedó tendido sobre la banquina Norte.

Al llegar los bomberos, trabajaron para estabilizar el vehículo y reanudar el tránsito en la zona. Además, trasladaron al conductor, un hombre mayor de edad, al Hospital Regional de Bell Ville para realizar los chequeos correspondientes.

Aún se intentan esclarecer las causas.