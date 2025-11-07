La Municipalidad de Marcos Juárez informó durante la mañana de hoy viernes que, ante reiterados casos, los vecinos sean precavidos y no dejen ingresar a sus viviendas a personas que se hacen pasar por empleados de ellos.

Esto se debe a varios reclamos recibidos donde los malhechores utilizaban como modus operandi la excusa de meterse a las casas para «verificar las cámaras de seguridad» y así cometer hechos delictivos.

Se ruega a los ciudadanos que, ante este tipo de hechos, se comuniquen inmediatamente con los teléfonos de emergencia, como el 911, el 101 y el 423775.