Agenda Albiceleste:
Actividad para el fin de semana.
Básquet Formativas:
Sábado 25 de Octubre. Cancha de Argentino. A partir de las 10:00 horas.
Fútbol Infantil: Fecha 10.
Sábado 25 de Octubre.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. HURACÁN DE MORRISON
Lugar: Complejo Rodolfo Depetris.
A partir de las 12:00 horas.
Liguilla Fútbol Infantil: Categoría Sub 12.
Sábado 25 de Octubre. Cancha de Sarmiento de Leones.
Fútbol Mayor: Fecha 14. Torneo Clausura. Categoría B.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ
Lunes 27 de Octubre.
Cuarta División: 20:00 horas
Primera División: 22:00 horas
Fútbol Femenino: Fecha 9.
Martes 28 de Octubre.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. SARMIENTO DE LEONES
Lugar: Complejo Rodolfo Depetris.
Hora: 20:00.
Fútbol Senior:
Martes 28 de Octubre.
PROGRESO DE NOETINGER vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Cancha de Progreso de Noetinger.
Hora: 22:45.