Agenda Albiceleste del Club San Martín:
Actividad para el fin de semana.
Fútbol Femenino: Fecha 3.
SARMIENTO DE LEONES vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Viernes 12 de Septiembre.
Cancha de Sarmiento de Leones.
Hora: 20:00.
Fútbol Senior: Fecha 4.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. CENTRO DEPORTIVO ROCA
Viernes 12 de Septiembre.
Cancha de Progreso de Noetinger.
Hora: 21:00.
Natación:
¡ Torneo de Escuelita !.
Sábado 13 de Septiembre.
Club Argentino.
Hora: 09:00.
Básquet: Liga Federal U 21 Formativa Masculina
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ, CHAMICAL LA RIOJA, HÉRCULES DE CHARATA CHACO y RACING DE CHIVILCOY.
Sábado 13 de Septiembre.
19:00 horas: SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. CHAMICAL
Domingo 14 de Septiembre:
12:00 horas HÉRCULES vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
19:00 horas SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. RACING DE CHIVILCOY
Cancha de Hércules de Charata Chaco.
Fútbol Infantil: Fecha 5.
TALLERES DE BELL VILLE vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Sábado 13 de Septiembre.
Cancha de Talleres de Bell Ville.
A partir de las 12:00 horas.
Natación:
Fiesta Flúor: ¡ Vení a brillar con nosotras !.
Traé un accesorio Flúor a pasar una linda tarde de música, baile y diversión.
Sábado 13 de Septiembre.
14:30 horas.
Natatorio Club San Martín.
$ 4000.
Inscripciones válidas hasta el 08 de Septiembre.
Ingreso por calle Santa Fe.
Te Esperamos.
Golf:
Tercera Fecha: Copa Sudoeste Cordobés.
Sábado 13 de Septiembre.
SAN MARTÍN GOLF CLUB.
4 Cat. Caballeros. 1-2 último Puesto de cada categoría
1 Cat. Dama
Gimnasia:
5 Torneo Zonal.
Domingo 14 de Septiembre.
Club Argentino de Monte Maíz.
Desde las 08:00 horas.
Vóley:
¡Torneo Mixto Libre !.
Vení a pasar una jornada diferente.
Domingo 14 de Septiembre.
Club San Martín.
09:30 horas.
Servicio buffet.
Inscripción $ 4000.
Fútbol Mayor:
Fecha 6 Liga Bellvillense.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE L,ITÍN
Domingo 14 de Septiembre.
Complejo Rodolfo Depetris.
14:30 horas Cuarta División.
16:30 horas Primera División.