Agenda Albiceleste del Club San Martín:
Actividad para el fin de semana.
Básquet: Primera División:
ALMAFUERTE DE LAS ROSAS vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Jueves 18 de Septiembre.
Cancha de Almafuerte de Las Rosas.
Hora: 21:00.
Fútbol Senior:
PROGRESO DE NOETINGER vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Fecha 5.
Viernes 19 de Septiembre.
Cancha de Leones.
Hora: 22:30.
Bochas: Torneo Nocturno Mixto.
Viernes 19 de Septiembre.
20:00 horas.
Club San Martín.
Fútbol Femenino:
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Fecha 4.
Viernes 19 de Septiembre.
Cancha de Argentino.
20:00 horas.
Fútbol Infantil:
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN
Fecha 6.
Sábado 20 de Septiembre. Cancha de Complejo Deportivo de Justiniano Posse.
A partir de las 12:30 horas.
Básquet Formativas.
C. A. CARCARAÑA vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Sábado 20 de Septiembre.
Cancha: Cremería de Carcaraña.
A partir de las 11:00 horas.
Vóley:
Torneo de Vóley Primera Masculino
Domingo 21 de Septiembre.
Cancha de San Martín de Marcos Juárez.
Hora: 09:30.
Básquet Femenino:
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. ALBA ARGENTINA DE MACIEL
Domingo 21 de Septiembre.
Estadio: Leonardo Gutiérrez.
11:00 horas: U 13.
12:30 horas: U 15.
Fútbol Mayor:
TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Fecha 7. Liga Bellvillense Torneo Clausura.
Domingo 21 de Septiembre.
Cancha La Fortaleza.
11:00 Cuarta División.
13:00 Primera División.