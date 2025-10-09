Agenda Albiceleste del Club San Martín:
Actividad para el fin de semana.
Emociones en Juego.
Charla informativa por Carlos Sigvardt.
Jueves 09 de Octubre.
19:00 horas.
Estadio: Leonardo Gutiérrez.
¡ Hablar de emociones con adolescentes es clave para que puedan reconocer, comprender y gestionar lo que sienten de manera saludable !.
¡ Dirigido a Deportistas, Estudiantes, Familiares y Al Público en General !.
Fútbol Senior: Fecha 8. Liga Bellvillense.
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Jueves 09 de Octubre Cancha de Villa Argentina. Hora: 20:00.
Básquet Primera División: Asociación Cañadense.
CLUB SPORTIVO RIVADAVIA DE SAN GENARO vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Jueves 09 de Octubre Cancha de Sportivo Rivadavia Hora: 21:30.
Fútbol Femenino: Fecha Nº 7. Liga Bellvillense.
PROGRESO DE NOETINGER vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Jueves 09 de Octubre Cancha de Progreso de Noetinger. Hora: 20:15.
Fútbol Mayor: Fecha 11 del Torneo Clausura.
VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Viernes 10 de Octubre.
Cancha de Villa Argentina.
15:30 horas Cuarta División.
17:30 horas Primera División.
Básquet Femenino:
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. SPORT CLUB CAÑADENSE DE CAÑADA DE GÓMEZ
Sábado 11 de Octubre.
Estadio: Leonardo Gutiérrez.
12:00 horas Mini.
13:00 horas: U 15.
14:30 horas: U 17.
Aquagym: Rumbo a La Playosa.
Sábado 11 de Octubre La Playosa, Provincia de Córdoba.
Fútbol Infantil:
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ
Sábado 11 de Octubre.
Lugar: Complejo Rodolfo Depetris.
A partir de las 11:00 horas.
Tenis: Torneo Circuito Zonal de Menores.
Sábado 11 y Domingo 12 de Octubre.
Desde las 09:00 horas.
Lugar: Marcos Juárez.
Taekwondo:
¡ Torneo Rankeable !.
Sábado 11 y Domingo 12 de Octubre.
Club Regatas Santa Fé.
Fútbol Infantil:
Torneo Nicolás Pellizare.
Categoría 2015-2016.
Domingo 12 de Octubre. Cancha de Sporting Club de Corral de Bustos.
Básquet Liga FederaL Femenino: U 13 Triangular Tercera Fase.
Domingo 12 de Octubre.
Estadio: Leonardo Gutiérrez.
10:00 horas: SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. GIMNASIA
14:30 horas: GIMNASIA vs. ALBA ARGENTINA DE MACIEL
18:30 horas: SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. ALBA ARGENTINA DE MACIEL
Básquet Mayor: Asociación Cañadense Partido Pendiente
Domingo 20:30 horas.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. ALBA ARGENTINA DE MACIEL
Hora: 20:30.
Estadio: Leonardo Gutiérrez.