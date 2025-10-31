Agenda Albiceleste del Club San Martín:

Actividad para el fin de semana.

Fútbol Femenino: Sub 14 La Cancha se Pinta de Rosa.

Viernes 31 de Octubre: Plaza Manuel Ocampo.

Desde las 18:00 horas.

Entrada: $ 2000.

Básquet Formativas:

CAMPAÑA DE CARCARAÑA vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ

Sábado 01 de Noviembre.

Cancha de Campaña de Carcaraña.

A partir de las 11:00 horas.

Fútbol Infantil: Fecha Nº 11. Liga Bellvillense.

CENTRAL DE BELL VILLE vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ

Sábado 01 de Noviembre.

Cancha de Central de Bell Ville.

A partir de las 12:00 horas.

Básquet Femenino:

SARMIENTO DE CAÑADA DE GÓMEZ, SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ y TENIS CLUB CORREA.

Sábado 01 de Noviembre.

Cancha de Sarmiento de Cañada de Gómez.

U 13: 13:00 horas SARMIENTO DE CAÑADA DE GÓMEZ vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ

U 15: 16:00 horas TENIS CLUB CORREA vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ

U 17: 18:00 horas SARMIENTO DE CAÑADA DE GÓMEZ vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ

Fútbol: Cuarta División: Liga Bellvillense.

Partidos de Ida.

Cuartos de Final.

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ

Domingo 02 de Noviembre.

Cancha Complejo Rodolfo Depetris.

Hora: 14:30.

Fútbol Mayor:

Primera División: Liga Bellvillense. Torneo Clausura.

Cuartos de Final.

Partidos de Ida.

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. UNIÓN DE MORRISON

Domingo 02 de Noviembre.

Cancha Complejo Rodolfo Depetris.

Hora: 16:30 horas.